Katholische Kirche Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Nach der traditionellen Messe am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex von der mittleren Loggia aus den Segen „Urbi et Orbi“, also der Stadt und dem Erdkreis, spenden. Der Heilige Stuhl kündigte an, anlässlich der Osterfeiertage und „um die Freude über die Auferstehung Jesu Christi“ auszudrücken, den Vorplatz des Petersdoms mit rund 35.000 Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden zu schmücken und in einen „Blumengarten zu verwandeln“.