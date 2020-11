Zeremonie mit Einschränkungen : Papst Franziskus ernennt 13 neue Kardinäle

Rom Im Petersdom in Rom wird aufgrund der Pandemie vieles anders sein als sonst. Zwei der neuen Kardinäle etwa können nicht persönlich erscheinen.

Unter Corona-Bedingungen will Papst Franziskus an diesem Samstag 13 neue Kardinäle im Petersdom in Rom ernennen. Wegen der Pandemie findet die Veranstaltung unter für den Vatikan ungewöhnlichen Umständen statt.