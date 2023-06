Katholische Kirche Papst Franziskus verlässt Klinik: „Ich lebe noch“

Nach der Rückkehr in seine Wohnung im Gästehaus Santa Marta werden die zuletzt abgesagten privaten Audienzen wieder aufgenommen. Am Sonntag soll Franziskus wieder das Angelus-Gebet vor den Gläubigen auf dem Petersplatz sprechen. Am vorigen Sonntag hatte er das Gebet zur Jungfrau Maria erstmals im Pontifikat nicht öffentlich gebetet. Wegen der Folgen der Bauch-OP soll der Papst vorsichtig bleiben und nicht lange aufrecht stehen. Eine Generalaudienz am kommenden Mittwoch wurde deshalb abgesagt.