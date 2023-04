Katholisches Oberhaupt Papst in Ungarn: Klare Worte zu Migration und Europa

Unter großer Freude der Gastgeber ist Papst Franziskus in Ungarn empfangen worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erreichte zum Auftakt seiner nun 41. Auslandsreise Budapest. Am Flughafen begrüßten ihn ungarische Spitzenpolitiker und Kleriker. Als Willkommensgeschenk überreichten ihm zwei Kinder in traditioneller Kleidung Brot und Salz, wie es in Mitteleuropa üblich ist.