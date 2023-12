Katholische Kirche Papst macht Weg für Segnung homosexueller Paare frei

Der Papst feierte am Sonntag seinen 87. Geburtstag. Trotz gesundheitlicher Probleme machte er in den vergangenen Monaten mehrfach klar, dass er im Unterschied zu seinem deutschen Vorgänger Benedikt XVI. nicht zurücktreten will. Franziskus hat auch eine Weltsynode auf den Weg gebracht, die derzeit über Veränderungen berät. Die nächste und möglicherweise abschließende Versammlung ist für Oktober nächsten Jahres geplant. In zehn Jahren Pontifikat hat Franziskus viele Hoffnungen auf größere Reformen, die ihn vor allem in der Anfangszeit begleiteten, bislang enttäuscht.