Osterfeierlichkeiten Papst ruft zu Frieden auf und spendet Segen „Urbi et Orbi“

„Beeilen wir uns, Wege des Friedens und der Geschwisterlichkeit zu beschreiten“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag vor rund 100.000 Gläubigen auf dem Vorplatz des Petersdoms. Die Kriege und das Leid in der Welt prägten das gesamte Osterfest im Vatikan. Der Pontifex rief dazu auf „Konflikte und Spaltungen zu überwinden und unsere Herzen für diejenigen zu öffnen, die am meisten in Not sind.“