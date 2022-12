Vatikan : Papst wird 86: „In Buenos Aires war ich sehr frei“

Rom Happy Birthday! Das Oberhaupt der katholischen Kirche feiert heute seinen 86. Geburtstag. In einem Interview mit der spanischen Zeitung „ABC“ verrät er, was er besonders vermisst.

Der Argentinier erinnerte an seine Zeit als Bischof der Hauptstadt Buenos Aires, wo er sich „sehr frei“ fühlte. „Ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, mir gefiel es, zu beobachten, wie sich die Leute bewegen“, sagte er. Nicht mehr rausgehen zu können, sei mit das Schwierigste am Dasein als Papst. Mit dem Laufen wäre es wohl ohnehin schwierig, da Jorge Mario Bergoglio - so heißt der Pontifex mit bürgerlichem Namen - schon länger mit Knieschmerzen zu kämpfen hat. Linderung hätte eine Operation versprochen, die er aber bislang ablehnte. Diese Entscheidung habe sich aber als „richtig“ erwiesen, sagte Franziskus und merkte an: „Man regiert mit dem Kopf, nicht mit dem Knie.“