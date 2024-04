Wahlen Parlamentswahl in Indien angelaufen

In Indien hat die Parlamentswahl begonnen. Rund 970 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, in mehr als einer Million Wahllokalen über die Besetzung des mehr als 500 Sitze zählenden Unterhauses abzustimmen. Am Morgen begann zunächst die Stimmabgabe in 102 Wahlbezirken in 21 Bundesstaaten sowie sogenannten Unionsterritorien, wie die Wahlkommission mitteilte.