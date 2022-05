Außenpolitik : Peking: USA übertreiben die Bedrohung durch China

Die USA sehen China langfristig als größte Herausforderung für die internationale Ordnung an. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Peking In einer Grundsatzrede hatte US-Außenminister Blinken auf lange Sicht China als größte Herausforderung für die internationale Ordnung dargestellt. Nun reagiert Peking - und erhebt Vorwürfe.

In einer Reaktion auf die Grundsatzrede von US-Außenminister Antony Blinken zu China warf Außenamtssprecher Wang Wenbin den USA am Freitag ferner vor, sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen und dessen Innen- und Außenpolitik zu diskreditieren.