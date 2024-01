Regierung Pentagon: US-Verteidigungsminister weiter im Krankenhaus

Der Krankenhausaufenthalt hatte für heftige Aufregung gesorgt, weil das Ministerium ihn zunächst nicht öffentlich machte. Der Pentagon-Chef war bereits am Neujahrstag wegen Komplikationen nach einem vorherigen Eingriff in eine Klinik eingewiesen worden - das Ministerium teilte dies jedoch erst am vergangenen Freitag öffentlich mit. Auch US-Präsident Joe Biden war Berichten nach zunächst nicht informiert worden. Austin entschuldigte sich am Samstagabend für die Informationspolitik.