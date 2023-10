Wahlen Peronist Massa gewinnt erste Wahlrunde in Argentinien

Die Peronisten geben in Argentinien seit über 20 Jahren den Ton an, der Staat greift massiv in die Wirtschaft ein, öffentliche Dienstleistungen werden stark subventioniert und in zahlreichen Provinzen sind mehr Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor beschäftigt als in der Privatwirtschaft. Vor der Wahl trommelten regierungsnahe Gewerkschaften und Staatsbetriebe nun für Massa und warnten vor Leistungskürzungen, Jobverlust und steigenden Preisen, sollte der ultraliberale Milei an die Macht kommen.