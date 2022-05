Nach Wahlniederlage : Peter Dutton neuer Vorsitzender der Liberalen in Australien

Canberra Australiens Noch-Regierungspartei mischt die Karten neu: Peter Dutton folgt als Vorsitzender auf Scott Morrison.

Scott Morrison, der seit 2018 Premierminister war, ist nach dem Wahldesaster vom Parteivorsitz zurückgetreten. Der 51-Jährige Dutton, der in Brisbane aufgewachsen ist und schon als Teenager der Liberal Party of Australia beigetreten war, sitzt seit 2001 im Parlament von Down Under.