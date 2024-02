Balkan-Reise Pistorius im Kosovo: Ruf nach Dialog und Mahnung an Serbien

Pistorius kündigte an, die Lage auch in Belgrad klar anzusprechen. „Serbien will in die Europäische Union, genau wie das Kosovo und andere Westbalkanländer. Das muss unser gemeinsames Ziel bleiben“, sagte er. Einzuhalten seien ein Wertekanon, gemeinsame Ziele und gemeinsame Verantwortung. „Jeder, der das will, der kann nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen“, sagte Pistorius, der offenkundig auch auf die Zusammenarbeit Serbiens mit Russland anspielte. Er sagte, je klarer kommuniziert werde, „desto besser für alle Beteiligten.“