Parlamentswahl Polen: Regierungspartei PiS vorn - Opposition feiert Sieg

Nach der Wahl in Polen kommt ein Bündnis aus drei proeuropäischen Oppositionsparteien auf eine Mehrheit im Parlament und will die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nach acht Jahren an der Regierung ablösen. „Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht entfernt“, sagte Donald Tusk, Chef der liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO), in Warschau.