Abstimmung für Staatsoberhaupt : Präsidenschaftswahl in Frankreich startet in Überseegebieten

Präsidenschaftswahl in Frankreich startet in Überseegebieten

Saint-Pierre/Paris Auf dem französischen Festland findet die erste Runde der Wahl erst morgen statt. In einigen Gebieten in Übersee wird bereits heute abgestimmt. Amtsinhaber Emmanuel Macron kämpft um eine zweite Amtszeit.

Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl beginnt am Samstag in einigen Gebieten in Übersee.