US-Zwischenwahlen : Probleme bei Ablauf der Wahl in wichtigem Bezirk in Arizona

Probleme bei Ablauf der Wahl in wichtigem Bezirk in Arizona

Ein Wahlschild weist den Wählern die richtige Richtung in Phoenix, Arizona. Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa

Washington In einigen Wahllokalen in Maricopa County im Bundesstaat Arizona gab es technische Probleme mit den Wahlmaschinen. Schon 2020 war der Wahlbezirk Schauplatz von Debatten rund um angeblichen Wahlbetrug.

In einem großen Bezirk im US-Bundesstaat Arizona hat es in einem Teil der Wahllokale Probleme mit Wahlmaschinen gegeben - was zu Streit um die Ergebnisse der Parlamentswahlen führen könnte.