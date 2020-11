Lage eskaliert : Protest in Armenien gegen Abkommen zu Berg-Karabach

Eriwan/Baku/Ankara/Moskau In Armenien wächst nach dem umstrittenen Abkommen über das Kriegsende in Berg-Karabach der Druck auf Regierungschef Paschinjan. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. Aber Streit um das von Russland ausgehandelte Papier gibt es auch mit der Türkei.

Es war unklar, wo sich Paschinjan aufhielt. Er verteidigte in Videos auf Facebook die Unterzeichnung des Abkommens. Auf diese Weise seien Tausende Menschenleben gerettet, sei ein Kollaps der Armee des Landes verhindert worden, sagte er. Paschinjan war selbst 2018 im Zuge einer Revolution an die Macht gekommen. Er befürchtet nun eine Revanche seiner Gegner.

Das in der Nacht zum Dienstag ausgehandelte Karabach-Abkommen sieht die Rückgabe größerer Gebiete, die bisher unter Armeniens Kontrolle standen, an Aserbaidschan vor. Darunter sind auch wichtige Verbindungen zwischen Armenien und der Hauptstadt Stepanakert in Berg-Karabach. Die armenische Opposition will den Punkt der Rückgabe von Gebieten nach einem Rücktritt Paschinjans in einem neuen Abkommen rückgängig machen.