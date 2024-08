Katalonien Puigdemont: Bin wieder in Belgien

Der per Haftbefehl gesuchte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont ist nach eigenen Angaben nach seinem Auftritt in Barcelona wieder in sein Exil im Belgien zurückgekehrt. „Heute bin ich nach ein paar äußerst schwierigen Tagen in Waterloo“, schrieb der 61-Jährige am Abend auf der Plattform X. Er habe in „wenigen Tagen Tausende Kilometer“ zurückgelegt und brauche noch etwas, um sich auszuruhen. Zur Frage seiner politischen Zukunft äußerte sich Puigdemont zunächst nicht.