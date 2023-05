Zentralasien Putin-Angst: Kasachen wenden sich von Russland ab

„Russlands Krieg in der Ukraine hat sich sehr auf die Stimmung hier ausgewirkt“, sagt der 21-Jährige. „Er hat auch viele Fragen aufgeworfen: Was sind wir für ein Volk? Was haben wir für eine Zukunft? Könnten wir uns auch irgendwann in einer solchen Situation wiederfinden wie die Ukraine?“ Der Entschluss zum Kasachisch-Lernen sei also für viele auch eine Art Protest.