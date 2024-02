Krieg in der Ukraine Putin im Interview: „Kein Interesse“ an Invasion in Polen

Am Ende sprach er Putin direkt auf den in russischer Untersuchungshaft sitzenden US-Journalisten Evan Gershkovich an und fragte, ob es Chancen auf dessen Freilassung gebe. Putin gab sich gesprächsbereit und deutete die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs an. „Es macht keinen Sinn, ihn in Russland im Gefängnis zu halten“, so der Kremlchef.