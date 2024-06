Diplomatie Putin in Nordkorea: Vertrag über Zusammenarbeit

Angaben zum Inhalt des Vertrages wurden nicht gemacht. Der Kremlchef besuchte auf der Reise in den Fernen Osten zunächst die russische Stadt Jakutsk, bevor er absehbar am Abend Ortszeit in Nordkorea erwartet wird. Westlichen Erkenntnissen zufolge beliefert das abgeschottete kommunistische Land Russland mit Munition für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin selbst lobte in einem Artikel für die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ die „standhafte Unterstützung“ aus Pjöngjang.