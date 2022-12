Krieg gegen die Ukraine : Putin kommt nach Belarus - Auch Lawrow und Schoigu in Minsk

Putin kommt nach Belarus - Auch Lawrow und Schoigu in Minsk

Russlands Präsident Wladimir Putin reist am Montag nach Minsk. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/Archiv

Minsk Zuletzt wurde befürchtet, dass russische Truppen aus Belarus eine neue Offensive auf Kiew starten könnten. Nun reist Putin zu Lukaschenko. Kremlsprecher Peskow tritt vorab Vermutungen entgegen.

Schon vor Präsident Wladimir Putin sind Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag zu Gesprächen ins verbündete Nachbarland Belarus geflogen. Putin wird am Nachmittag zu seinem ersten Besuch in der Hauptstadt Minsk seit drei Jahren erwartet.