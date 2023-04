Auszeichnungen Putin-Kritiker Kasparow erhält „Freiheitspreis der Medien“

Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow erhält in diesem Jahr den „Freiheitspreis der Medien“. Die Auszeichnung sei der „tapferen demokratischen Opposition in Russland gewidmet“ und werde stellvertretend an Kasparow „für alle Menschen verliehen, die für eine Zukunft Russlands in Frieden, Freiheit und Demokratie eintreten und dabei oftmals ihr Leben riskieren“, teilte die Weimer Media Group (WMG) mit.