Angriff auf die Ukraine : Putin nennt Bedingungen für Kriegsende

Moskau Wladimir Putin hat erneut seine Bedingungen für eine Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine genannt. Die Forderungen bleiben für die Regierung in Kiew inakzeptabel.

Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen, teilte der Kreml am Dienstagabend in Moskau mit. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden, hieß es in der Mitteilung zu einem Telefonat Putins mit Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.