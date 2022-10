Ukraine-Krieg : Putin: Russland kennt Bauort von „schmutziger Bombe“

Moskau Russland beharrt darauf, dass die Ukraine eine „schmutzige Bombe“ bauen würde. Der Kremlchef weiß noch mehr zu berichten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Vorwürfe gegen die Ukraine bekräftigt, an einer „schmutzigen Bombe“ - also einer Bombe mit atomarem Material - zu bauen. Er wisse auch in etwa, wo dies geschehe, sagte Putin bei einem Auftritt auf einem Diskussionsforum.