Russisch-ukrainischer Krieg Putin sieht ukrainische Offensive in Kursk gescheitert

Rund einen Monat nach Beginn der ukrainischen Offensive im russischen Gebiet Kursk hält Kremlchef Wladimir Putin die Ziele der Führung in Kiew für gescheitert. Ziel der ukrainischen Streitkräfte sei es gewesen, Russland in Unruhe zu versetzen, damit es seinen Vorstoß im Donbass stoppe, sagte Putin. „Ist dem Gegner das gelungen? Nein, nichts hat er erreicht“, sagte der Präsident auf einer Plenarsitzung beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik. Vielmehr gebe es nun so viele russische Eroberungen im Gebiet Donezk, wie seit langem nicht mehr, weil Kiew lieber seine „nicht schlecht ausgebildeten Einheiten“ in Kursk und nicht im eigenen Land kämpfen lasse.