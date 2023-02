Ukraine-Krieg : Putin: Waffenlieferung „in gewisser Weise“ Kriegsbeteiligung

Moskau Die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine seien „in gewisser Weise“ eine Beteiligung an dem Krieg, meint Wladimir Putin. Der Kremlchef stellt „führende Nato-Länder“ erneut als Aggressoren dar.

Kremlchef Wladimir Putin hat westliche Waffenlieferungen an die von Russland überfallene Ukraine als „Beteiligung an Verbrechen“ in dem Land bezeichnet. Mitglieder der Nato würden Kiew mit Waffen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar versorgen, sagte Putin am Sonntag dem Staatsfernsehen. Diese Lieferungen seien „in gewisser Weise“ eine Beteiligung an dem Krieg, weil Kiew die Waffen ohne Bezahlung erhalte. Der Westen trage damit eine „Mitschuld am Beschuss von Wohngebieten“, behauptete Putin. Westliche Politiker hatten diese Sicht mehrfach zurückgewiesen.