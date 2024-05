Amtseinführung Putin zum fünften Mal als Präsident eingeschworen

Am Tag seiner Amtseinführung hat Kremlkritikerin Julia Nawalnaja Putin Lüge vorgeworfen und an gebrochene Versprechen seiner bisherigen Herrschaft erinnert. „Seine Versprechen sind nicht nur leer, sondern verlogen“, sagte die Witwe des im Februar unter ungeklärten Umständen in einem russischen Straflager ums Leben gekommenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Auch diesmal werde er seine Versprechen brechen. Solange Putin an der Macht bleibe, werde Russland weder Frieden noch Entwicklung oder Freiheit erleben, sagte Nawalnaja in einem Video.