Italien : Rechte Meloni als Regierungschefin Italiens vereidigt

Rom Im Juli schimpfen die Fratelli d'Italia noch gegen die Draghi-Regierung. Bei der Wahl gewinnen sie deutlich. Jetzt wird Georgia Meloni Ministerpräsidentin - mit einem nicht ganz einfachen Kabinett.

Allianz

Wegen des deutlichen Wahlergebnisses zu Gunsten der rechten Parteien, waren die Fratelli in der Allianz mit Forza Italia und Lega die klaren Favoriten, um eine Regierung zu stellen. Ende September hatte Melonis Partei die Wahl mit 26 Prozent gewonnen. Zuvor waren die Fratelli, die ihre Wurzeln im Faschismus haben, noch eine Mini-Partei im Parlament. Das Rechtsbündnis hält seitdem in beiden Parlamentskammern die absolute Mehrheit und dürfte daher auch das noch ausstehende Vertrauensvotum - vermutlich Anfang kommender Woche - leicht überstehen.

Am Freitag endeten die zweitägigen Beratungen bei Mattarella. Am Abend erhielt Meloni den Auftrag zur Regierungsbildung. Bei ihrem Besuch präsentierte sie dem weißhaarigen Sizilianer gleich ihren Kabinettsentwurf. Über die Verteilung der Ministerposten gab es zuletzt teils heftigen Streit innerhalb des Rechtsbündnisses.

Berlusconi macht Ärger

Dieses Ministerium ist begehrt

Salvini schielte anfangs auf das Innenministerium, das er vor wenigen Jahren unter der Regierung von Giuseppe Conte leitete. Wegen seiner harten Anti-Migrationspolitik machte der 49-Jährige damals Schlagzeilen und muss sich im Fall der Blockade des Seenotretterschiffs „Open Arms“ immer noch in Palermo vor Gericht verantworten. Meloni nominierte stattdessen mit dem Präfekten der Stadt Rom, Matteo Piantedosi, einen Technokraten mit Erfahrung in dem Ministerium.

Nach der Vereidigung am Samstag steht dann am Sonntag die erste Sitzung des Ministerrates an. Dann heißt es auch „Ciao“ für die Regierung von Mario Draghi, die Ende Juli in der Regierungskrise zu Fall kam. Am Freitag verabschiedete sich der frühere Chef der Europäischen Zentralbank noch auf europäischer Bühne in Brüssel: „Italien ist ein starkes Land“, sagte der 75-Jährige.