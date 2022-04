Wahlen : Rechtsnationalist Jansa in Slowenien vor Abwahl

Ljubljana Dramatische Wahl in Slowenien: Der liberale Polit-Quereinsteiger Robert Golob könnte den umstrittenen Janez Jansa entthronen. Gemeinsam feiern konnte der Sieger mit seinen Anhängern aber nicht.

Wer bildet die Mehrheit?

Golob verbrachte den Wahltag aufgrund einer Corona-Ansteckung in häuslicher Isolation in seiner Heimatstadt Nova Gorica. Per Videoschalte wandte sich der 55-Jährige am Abend an seine Anhänger, die in einem Club in der Hauptstadt Ljubljana den Wahlsieg feierten. „Die Menschen vertrauen wirklich darauf, dass wir die einzigen sind, die in der Lage sind, die Hoffnung auf Veränderungen zu erfüllen“, sagte Golob. Zunächst werde getanzt, doch am Montag beginne ein neuer Tag und damit die harte Arbeit.