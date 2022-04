Historischer Schritt : Rechtsstaatsverstöße: EU-Kommission geht gegen Ungarn vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt an einer Debatte teil. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Straßburg Ungarn kassiert jährlich Milliarden aus dem EU-Haushalt. Aber geht das Land auch anständig mit dem Geld um? Die EU-Kommission meint Nein - und macht einen historischen Schritt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Dienstag im Straßburger Europaparlament an, dass ihre Behörde den ersten Schritt des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus unternehmen werde. Darüber habe die EU-Kommission die ungarischen Behörden am Dienstag informiert.