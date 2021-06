Armenien : Regierungschef will Sohn gegen Kriegsgefangene eintauschen

Eriwan Um alle armenischen Kriegsgefangenen aus Aserbaidschan zu befreien, bietet Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan dem Erzfeind Aserbaidschan ein ungewöhnliches Tauschgeschäft an.

In dem Krieg vom 27. September bis 9. November um Berg-Karabach hatte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebiets zurückgeholt. Mehr als 6000 Menschen starben bei den Kämpfen. Der Krieg hatte in Armenien eine politische Krise ausgelöst. Die Opposition hatte bei Massenprotesten Paschinjans Rücktritt und Neuwahlen gefordert. In anderthalb Wochen will sich der 46-Jährige bei einer vorgezogenen Parlamentswahl im Amt bestätigen lassen. Zuletzt gab es an der Grenze zwischen beiden Ländern neue Spannungen.