Prognose : Regierungspartei bei Parlamentswahl in Lettland vorn

Regierungspartei bei Parlamentswahl in Lettland vorn

Eine Frau gibt ihre Stimme in einem Wahllokal in Riga ab. Foto: Roman Koksarov/AP/dpa

Riga Mehr als ein Drittel der Wähler waren zuletzt noch unentschlossen oder wollten nicht wählen gehen. Ersten Prognosen zufolge, liegt die Regierungspartei von Ministerpräsident Krisjanis Karins vorn.

Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten hat Lettland ein neues Parlament gewählt. Dabei zeichnete sich Prognosen zufolge ein Sieg der Regierungspartei von Ministerpräsident Krisjanis Karins ab. Dessen liberalkonservative Jauna Vienotiba und ihre drei Bündnispartner dürften aber ihre Mehrheit in der Volksvertretung Saeima in Riga verlieren. Insgesamt könnten demnach sieben Parteien den Einzug ins Parlament des EU- und Nato-Lands schaffen. Erste offizielle Ergebnisse wurden in der Nacht zum Sonntag erwartet.