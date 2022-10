Prognose : Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Lettland

Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Lettland

Ein riesiges Wahlplakat der liberalkonservativen Regierungspartei Jauna Vienotiba mit einem Porträt von Ministerpräsident Krisjanis Karins in der Hauptstadt Riga. Foto: Alexander Welscher/dpa

Riga Mehr als ein Drittel der Wähler waren zuletzt noch unentschlossen oder wollten nicht wählen gehen. Nun steht der Sieger bei den Parlamantswahlen fest.

Bei der Parlamentswahl im EU- und Nato-Land Lettland hat sich die liberalkonservative Regierungspartei Jauna Vienotiba von Ministerpräsident Krisjanis Karins durchgesetzt. Mit 18,9 Prozent der Stimmen geht die Partei als Sieger aus der Abstimmung hervor, wie die Daten der Wahlkommission in Riga am Sonntagmorgen nach Auszählung in fast 95 Prozent aller Wahllokale zeigten. Jauna Vienotiba gehört wie die deutschen Christdemokraten zur EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Die Wahl war von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten überschattet.