EU Reintke: von der Leyen soll schriftliche Zusagen geben

Reintke sagte, es sei entscheidend, dass die Umwelt- und Klimapolitik der EU fortgesetzt und ausgeweitet werde. Es brauche Investitionen in die Infrastruktur, in Renovierung, in die grüne Transformation von Unternehmen. „Das wird für uns der Schlüssel sein, natürlich auch, um den Übergang sozial gerecht zu gestalten“, so die Deutsche.