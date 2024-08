Internationaler Deal Spektakulärer Gefangenenaustausch mit Moskau – 19-Jähriger aus Rheinland-Pfalz kommt frei

So überstellte Deutschland bei der Übergabe auf dem Flughafen der türkischen Hauptstadt Ankara den sogenannten Tiergartenmörder. Belarus ließ den zunächst zum Tode verurteilten und später begnadigten Deutschen Rico K. frei. Auch der Deutsche Patrick S., der wegen Cannabis-Gummibärchen im Gepäck am Flughafen in Sankt Petersburg festgenommen worden war, wurde an Deutschland übergeben. Russland ließ außerdem den wegen Spionage verurteilten Korrespondenten des „Wall Street Journal“, Evan Gershkovich und den ehemaligen US-Soldaten Paul Whelan frei.