Krieg in Nahost Riad: Sondergipfel fordert internationale Friedenskonferenz

Auch der syrische Machthaber Baschar al-Assad kam bei dem Gipfel zu Wort. Er forderte zum Handeln im Gaza-Krieg auf. „Wenn wir nicht über echte Druckmittel verfügen, sind all unsere Schritte und Reden bedeutungslos“, sagte er. Er rief zur arabischen Einheit auf, um dem entgegenzuwirken, was er als „zionistische Grausamkeit und Massaker“ bezeichnete. Assad selbst hatte im Zuge des seit 2011 andauernden Bürgerkriegs in Syrien etwa das palästinensische Flüchtlingslager Jarmuk in Damaskus angreifen und bombardieren lassen. Es war einer seiner ersten Auftritte auf einem internationalen Gipfel seit Ausbruch des Bürgerkriegs in seinem Land.