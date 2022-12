Migration : Rohingya-Flüchtlinge in Indonesien gelandet

Rohingya-Flüchtlinge in Indonesien gelandet

Ein Boot, das Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya transportiert hatte, am Strand von Indra Patra. Foto: Rahmat Mirza/AP/dpa

Jakarta Sie trieben wochenlang auf Booten im Indischen Ozean. Nun gibt es für die 57 Rohingya-Flüchtlinge ein Happy-End. Sie sind in Indonesien angekommen.

In Indonesien sind Dutzende geflüchtete Rohingya nach einer wochenlangen Odyssee auf dem Meer angekommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Antara erreichten 57 Menschen in der Provinz Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra das Ufer.