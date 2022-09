Kremlchef : Russische Politiker fordern Putin-Rücktritt

Moskau Die Misserfolge der russischen Streitkräfte in der Ukraine sorgen für Probleme für den Kreml-Chef. Lokalpolitiker wagen sich aus der Deckung und üben massive Kritik an Putin.

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine haben Dutzende Lokalpolitiker in Russland den Rücktritt von Kremlchef Wladimir Putin gefordert.

Bereits in der vergangenen Woche hatten mehrere Moskauer Politiker ein ähnliches Rücktrittsgesuch an Putin gerichet. „Lieber Wladimir Wladimirowitsch“, heißt es in dem Schreiben der Abgeordneten des Lomonossow-Bezirks: „Sie hatten in der ersten und teilweise in der zweiten Amtszeit gute Reformen, aber danach ging irgendwie alles schief.“