Spionagevorwurf Russischer Geheimdienst nimmt US-Journalisten fest

US-Amerikaner werden immer wieder in Russland wegen Spionage verdächtigt. Das dürfte der erste Fall eines Journalisten sein, der offiziell beim russischen Außenministerium akkreditiert ist. Die Sprecherin des Ministeriums, Maria Sacharowa, verteidigte am Donnerstag die Festnahme. Womit sich Gershkovich in Jekaterinburg befasst habe, habe nichts mit Journalismus zu tun. „Leider ist dies nicht der erste Fall, wo der Status eines ausländischen Korrespondenten, das Journalistenvisum und die Akkreditierung von Ausländern in unserem Land zur Verschleierung einer Tätigkeit genutzt werden, die kein Journalismus ist“, behauptete sie auf ihrem Telegram-Kanal.