Ostukraine : Russland gibt Rückzug von Truppen aus Charkiw bekannt

Zerstörte Fahrzeuge stehen auf einer Straße in der Region Charkiw. Foto: David Ryder/ZUMA Press Wire/dpa

Moskau Mit ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte die russischen Besatzer im Gebiet Charkiw zuletzt deutlich unter Druck gesetzt. Nun ziehen die Russen dort aus strategisch wichtigen Orten ab. Beobachter werten das als Flucht.

Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven hat Russland den Rückzug von Truppen im Osten der Ukraine bekanntgegeben. Soldaten sollten aus dem Gebiet Charkiw etwa aus der strategisch wichtigen Stadt Isjum abgezogen werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Auch aus der Stadt Balaklija, die die Ukrainer schon in der vergangenen Woche als befreit gemeldet hatten, sollen die russischen Truppen demnach abrücken.