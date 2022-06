Lawrow in der Türkei : Russland gibt Ukraine Schuld an Getreideblockade

Russland gibt Ukraine Schuld an Getreideblockade

Lawrow in der Türkei

«Sollten die Kiewer Behörden reifen, werden wir nur zu gerne kooperieren»: der russische Außenminister Sergej Lawrow in Ankara. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Ankara Vorerst wird es keinen Sicherheitskorridor für Getreide geben - ein Türkei-Besuch von Russlands Außenminister endet ohne konkrete Ergebnisse. Stattdessen spielt Lawrow die Sorge vor Hungerkrisen herunter.

Im Streit um die Blockade von ukrainischem Getreide in Häfen am Schwarzen Meer hat Russland jegliche Schuld von sich gewiesen. Außenminister Sergej Lawrow machte bei einem Besuch in der Türkei die Ukraine selbst dafür verantwortlich.