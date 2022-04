Krieg in der Ukraine : Russland meldet Fall von Mariupol

Krieg in der Ukraine

Moskau Seit Wochen toben die Kämpfe um Mariupol. Nun meldet Russland den Fall der Stadt. Ein eingekesseltes Stahlwerk mit Zivilisten und Verwundeten soll abgeriegelt werden. Die Ukraine fleht um Hilfe.

„Die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten haben sich auf dem Industriegelände der Fabrik Azovstal verschanzt“, sagte Schoigu. Präsident Putin ordnete an, das Stahlwerk nicht zu stürmen. Ein entsprechender Befehl solle zurückgenommen werden. Die Kämpfer in den Katakomben sollten die Waffen niederlegen. „Die russische Seite garantiert ihnen das Leben“, sagte Putin. Er sprach von einem Erfolg und der „Befreiung Mariupols“ und ordnete an, die beteiligten Militärs auszuzeichnen. „Sie sind alle Helden“, sagte Putin.