Russischer Angriffskrieg Russland zählt mehr als 20 tote Zivilisten in Belgorod

„Ohne Zweifel hat unser Gebiet noch nie ein solches Ausmaß an Aggression erlebt“, schrieb Gouverneur Gladkow im sozialen Netzwerk Telegram. „Das waren die schlimmsten Folgen durch Beschuss in diesen fast zwei Jahren.“ Nach offiziellen russischen Angaben wurden durch die Angriffe am Freitag und Samstag 44 Gebäude in Belgorod getroffen. Auch am Sonntag gab es erneut Raketenalarm. Bürger beklagten, dass nicht überall Schutzräume geöffnet gewesen sein. Der Gouverneur bat darum, ihm solche Fälle mitzuteilen.