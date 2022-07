Nahost : Saudi-Arabien öffnet Luftraum, USA: „Historisches“ Signal

Riad Saudi-Arabien erkennt Israel bislang nicht als eigenständigen Staat an, diplomatische Beziehungen zwischen den Ländern gibt es nicht. Aber nun hat Saudi-Arabien ein Zeichen gesetzt.

Die Luftfahrtbehörde des Landes teilte in der Nacht zu Freitag mit, dass der saudische Luftraum künftig „für alle Fluggesellschaften geöffnet wird, die die Voraussetzungen der Behörde für einen Überflug erfüllen“. US-Präsident Joe Biden, der gerade auf Staatsbesuch in Israel weilt und am Freitag nach Dschidda in Saudi-Arabien weiterreisen wollte, würdigte den Schritt der saudischen Führung als „historische Entscheidung“.