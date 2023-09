Katholische Kirche Schicksal von Migranten: Papst prangert Gleichgültigkeit an

„Gewöhnen wir uns nicht daran, Schiffbrüche als Schlagzeilen und die Toten auf See als bloße Zahl zu betrachten“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Auftakt eines Besuchs in der französischen Hafenstadt Marseille. „Menschen, die zu ertrinken drohen, wenn sie auf den Wellen ausgesetzt werden, müssen gerettet werden. Das ist eine Pflicht der Menschlichkeit, eine Pflicht der Zivilisation“, sagte der Pontifex an einem Monument für im Mittelmeer ertrunkene Migranten.