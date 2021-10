Parlamentswahl : Schiitischer Geistlicher Al-Sadr vor klarem Wahlsieg im Irak

Bagdad Der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr ist eine kontroverse Figur. Früher bekämpft seine Miliz US-Truppen, heute gibt er sich als Reformer. Das nehmen ihm viele Menschen im Irak aber nicht ab.

Al-Sadr beanspruchte den Sieg am Montagabend für sich. In Bagdad feierten Anhänger des Predigers auf den Straßen. In einer Fernsehansprache warnte Al-Sadr andere Staaten, sich in die Regierungsbildung einzumischen. Zugleich sagte er der Korruption den Kampf an. Alle Korrupten würden zur Verantwortung gezogen.