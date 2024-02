Washington-Besuch Scholz kommt - und Biden verwechselt Merkel mit Kohl

Bei dem Wahlkampfauftritt in New York erzählte Biden nach Angaben von mitreisenden Reportern einmal mehr die Geschichte von seinem ersten Gipfel der sieben großen Wirtschaftsmächte G7 nach dem Amtsantritt 2021. In der Runde habe er damals verkündet, dass Amerika zurück sei, sagte Biden. Der französische Präsident habe ihn angeschaut und entgegnet: „Für wie lange?“ Als Nächstes habe sich Helmut Kohl aus Deutschland ihm zugewandt und gefragt, was er denken würde, wenn er plötzlich in der Zeitung läse, dass das britische Parlament gestürmt worden sei.