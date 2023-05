Kanzler in Afrika Scholz will kenianische Fachkräfte nach Deutschland holen

„Wir sehen in Kenia ein großes Potenzial für die Fachkräftemigration in vielen Bereichen unserer Wirtschaft“, sagte er nach einem Gespräch mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto in Nairobi. Deutschland wolle die reguläre Zuwanderung von Arbeitskräften stärken und gleichzeitig die illegale Migration zurückdrängen. „Das ist eine Win-Win-Situation für die Länder, die daran teilnehmen.“ Ruto unterstützte diesen deutschen Ansatz. Deutschland will dazu Abkommen mit einzelnen Ländern abschließen.