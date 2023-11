Wahlen Schrille Republikaner-Debatte - mit Stöckelschuh-Attacke

In Miami standen am Abend fünf Republikaner auf der Bühne, die in Umfragen allerdings alle weit abgeschlagen hinter ihrem parteiinternen Konkurrenten, Donald Trump, liegen. Der Ex-US-Präsident blieb auch der dritten Debatte fern und trat stattdessen zeitgleich nicht mal 20 Kilometer entfernt in Hialeah, ebenfalls im Bundesstaat Florida, vor Anhängern auf.